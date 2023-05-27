惠譽料港航空業挑戰猶存　全面復甦待明年

國際評級公司惠譽評級表示，旅行限制取消疊加中國內地於今年1月重新開放邊境，為香港航空運輸的強勁反彈奠定根基。航空旅客周轉量自去年末起開始迅速反彈，並於今年4月回升至2019年同期水平的52%，達到310萬人次。惟該企補充，行業全面復甦可能要等待明年才會實現。

與部分亞太地區類似，新冠疫情後香港的航空運輸復甦步伐亦滯後於世界其他地區，主要原因在於邊境開放政策延遲，加上全數為國際航線致使香港的航空業更易受旅行限制措施掣肘。

香港已準備好釋放積壓需求。儘管經濟不利因素與地緣政治緊張局勢猶存，但航線及航空運輸將逐步恢復。香港政府啟動一系列推廣活動，應將有助於進一步吸引世界各地遊客並激發旅行熱情。

惠譽援引香港國際機場(HKIA)近期的出行數據顯示，休閒遊和商務出行活躍度均較高。今年4月旅客周轉量為去年同期的25倍。短途航線引領復甦，其中往返東南亞、中國內地和日本的航線增速更高，客流量也更大。對於即將到來的夏季出遊季，民眾近期亦呈現出較高熱情。

另據國際機場協會(ACI)今年4月發布的數據，香港國際機場自2021年以來一直保持著全球最繁忙貨運機場的地位，在疫情期間彰顯出強勁韌性與實力，且同比口徑下貨運需求相對穩定。

不過，除了農曆新年假期期間的淡季，今年前4個月香港國際機場共處理貨運量約130萬噸，較去年同期下滑7%，這與全球貿易需求疲軟和經濟不確定性密切相關。儘管如此，鑑於香港在亞太交通運輸網中所處的戰略性位置，惠譽預期航空貨運量將繼續受益於香港和中國內地電子商務的繁榮發展。

惠譽補充，某些挑戰仍將抑製香港航空運輸的增長前景並阻礙其複甦步伐。例如人力短缺、航線尚未全面恢復、通脹飆升以及機票價格上漲等風險或對香港國際機場旨在於短期內重拾國際航空樞紐地位的計劃構成威脅。該企預期，中期內香港航空運輸有望保持增長勢頭，但全面回暖尚需時間；旅客周轉量要到2024年底才能回升至2019年的水平。