中國經濟：首4個月規模以上工業企業利潤按年跌20.6%

國家統計局公布，今年首4個月全國規模以上工業企業實現利潤總額20,328.8億元人民幣(下同)，按年下降20.6%。

首4個月在41個工業大類行業中，13個行業利潤總額按年增長，1個行業持平，27個行業下降。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長47.2%，電氣機械和器材製造業增長30.1%，通用設備製造業增長20.7%，汽車製造業增長2.5%，石油和天然氣開採業下降6%，專用設備製造業下降7.4%，煤炭開採和洗選業下降14.6%，非金屬礦物製品業下降27.4%，紡織業下降30.2%，農副食品加工業下降36.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降53.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降55.1%，化學原料和化學製品製造業下降57.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降87.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降99.4%。

國家統計局工業司統計師孫曉表示，4月份，工業企業當月營收增長加快。隨着經濟社會全面恢復常態化運行，工業生產繼續恢復，產銷銜接水平提升，企業營收增長加快。4月份，規模以上工業企業營業收入按年增長3.7%，增速較3月份加快3.1個百分點。在當月營收改善帶動下，工業企業累計營收由降轉增。1至4月份，規模以上工業企業營業收入按年增長0.5%，首季度為下降0.5%。

孫曉指，總體看，工業企業效益延續恢復趨勢，但國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。下階段，要着力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平，持續提振經營主體信心，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，推動工業經濟持續回升向好。