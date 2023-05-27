中證監：落實新一輪深化國資國企改革部署

內媒報道，中證監副主席王建軍在一個峰會發表講話時表示，提高上市公司質量，既要抓好增量優化，也要抓好存量提升。要推動全面實行股票發行註冊制走深走實，嚴格把好市場入口關，不斷增強制度適應性，引導市場資源更多向科技創新企業傾斜，更好服務國家創新驅動發展戰略。優化併購重組、股權激勵等制度安排，支持優質上市公司發展壯大。

他指出，加強與國資委、地方政府等的合作，落實新一輪深化國資國企改革部署，提高國有控股上市公司競爭力；營造公平競爭的市場環境，支持民營上市公司發展壯大，充分激發各類經營主體活力。深化分類監管，鞏固風險公司壓降成效。嚴格退市監管，持續暢通多元化退出渠道。

他亦提到從嚴打擊財務造假。財務造假是資本市場的一大頑疾，不僅嚴重破壞市場誠信基礎，也影響上市公司整體形象，必須從嚴懲治。當局將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金佔用等重點問題，開展專項治理，加強線索發現、檢查、處置的全流程監管。強化財務造假案件的行刑銜接，加大對關鍵少數和中介機構的立體化追責力度，對參與造假的其他主體一併納入打擊追責的範圍，打破造假的生態圈。