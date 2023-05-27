郭家耀：阿里巴巴分拆後　估值具復甦空間

截至2023年3月31日止年度，集團收入為8,686.87億元，按年增2%。歸屬於普通股股東的淨利潤為725.09億元，客戶管理收入同比下降5%，主要由於淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)同比錄得中單位數的下降。季內經調整EBITA為384.87億元，按年增長19%。主要是由於淘特和淘菜菜通過優化用戶獲取的投入和提高整體營運效率，使其虧損同比大幅收窄；盒馬繼續增強其銷售能力並提高營運效率，經營業績因此錄得正數。

收入佔比各近1成的國際商業及雲業務，前者季內收入為1,396.7億元，按年增41%。主要由於Trendyol、Lazada和速賣通產生的收入增長。其經調整EBITA為虧損23.3億元，2022年同期為虧損25.63億元。虧損同比下降主要受惠於Trendyol提高營運效率，令其收入見增長。後者季內收入為185.82億元，按年降2%。其收入下降，主要因混合雲項目受1月份疫情反覆影響導致延遲交付、內容分發網絡需求與去年同期相比恢復正常化，以及一個頭部客戶基於非產品因素逐漸停止於其國際業務使用集團的海外雲服務所影響。其經調整EBITA為3.85億元，2022年同期為2.76億元。

集團更在是次財報透露，董事會已批准啟動探索菜鳥集團上市，預計在未來12到18個月內完成；董事會批准啟動執行盒馬的上市流程，預計將在未來6到12個月內完成。按此時間表，盒馬或將成為今年阿里啟動改革後首個獨立上市的子公司。另外，透過向股東分配股息的方式，完全分拆雲智能集團，並啟動探索國際數字商業集團對外融資。

集團早在今年3月公布「1+6+N」的架構調整，計劃6大業務獨立融資和上市。是次再進一步披露分拆計劃，其集資及上市時間表清晰，將利好股價表現。而在集團的主要業務中，以經調整EBITA看，目前只有中國商業及雲業務是正數。如集團陸續將虧損的業務分拆上市，集團盈利及估值便有很大機會回升。而在是次公布業績後，股價出現明顯下跌，似乎是受累中概股整體下跌拖累，多於其業績表現差或是受到分折計劃的影響。看好集團分拆後估值具復甦空間，建議隨股價回落時趁低吸納，靜待中長線收成。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)