鄺紫珊：數碼基建不妨適量配置

美國總統拜登與國會領袖雙方均有信心可達成協議避免債務違約，利好市場；另方面，市場預期聯儲局加息周期近尾聲，國債孳息率有望下滑。過往數據顯示，當債息處於下行階段，與基礎建設相關行業的後市也表現亮麗。

疫情雖已過去，但似乎「在家辦公」的遠距離上班已養成習慣，企業對5G、人工智能、大數據等需求將會持續及呈上升趨勢，這將帶動基礎設施增長持續強勁。

傳統基建產業營運項目為鐵路、運輸等產業，但近年來，隨着數碼需求快速上升，「數碼基礎建設」已成為趨勢，也與民眾生活息息相關，好像資料中心、智慧型電塔、5G基站等，都成為各國發展基建的重點。有數據統計，全球數碼基礎建設的投資金額平均每年增長兩倍，預計2040年將達9,740億美元，朝正向發展。

美國通脹自去年中的高位回落，顯示聯儲局的加息措施已見成效，這很大程度上預料加息周期已近尾聲，國債孳息率可望下跌。回顧過去20年，當美國10年期國債孳息率進入下行趨勢區間，數碼基建產業表現也不俗，數據管理產業升幅更接近兩成，故當債息開始下行時，正是布局相關數碼基礎建設的機會。

受數碼轉型、人工智能、全球碳中和等主題的推動下，全球將聚焦於基建投資。隨着雲端運算升級、5G應用等日漸普及，行動數據用量也將隨之攀升，營運商將需改善及提升設備，以提升及滿足行動網絡密度來符合未來的需求。另外，在碳中和目標驅動的加持下，低碳轉型、電力儲存設備需求也值得期待，建議多注視相關題材股份或基金，並作適當部署。

由於投資市場依然處於波動期，建議以防守型及價值型企業為布局主流，而數碼基礎建設的企業營運穩健，政策也有利推動產業發展，加上其抵禦市場波動能力高，投資者不妨適量配置。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊