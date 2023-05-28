陳鳳珠：金價後市仍有望向上挑戰

世界黃金協會公布2023年第1季全球黃金的需求按年下跌13%至1,081噸，主要由於歐洲及印度的需求下跌，期內歐洲的金條和金幣購買量減少，而印度珠寶商的需求亦跌至3年低位。除此之外，黃金上市交易基金亦賣出黃金，全球黃金ETF於首季淨流出29噸，而2022年第1季則大量流入。

不過，全球首季的金條和金幣投資按年增長5%至302噸，其中美國首季的金條和金幣需求達到32噸，為2010年來的季度最高水平，主要因憂慮美國經濟衰退及當地的銀行危機而促使資金流入金市避險。至於全球金飾消費需求為478噸，與去年同期基本持平，相信主要由內地的消費所帶動，抵銷了印度的需求下滑。

印度於第一季度的黃金需求減少17%至112.5噸，由於金價持續攀升，令珠寶及投資需求下降，早前金價曾突破每安士2,000美元，目前仍於高位徘徊，或會繼續削減印度對黃金的需求，料第2、3季度印度的黃金需求或會繼續疲弱。

至於內地的珠寶商於首季的黃金需求為198噸，為2015年第一季以來最高，相信今年內地經濟逐步復甦，加上年初為婚嫁旺季，推動了黃金需求的釋放。而國家外管局公布截至今年4月底，人民銀行的黃金儲備達到6,676萬安士，為人行連續6個月增加黃金儲備，未來人行將會繼續增加黃金儲備，以降低風險。

除此之外，各國央行於首季對黃金的需求顯著增加，今年第1季，全球央行購買了228噸黃金，超過2000年以來首季的購買量。由於歐美經濟或呈下行風險，加上美國銀行業的潛在危機，料黃金中長線將發揮避險作用，未來投資需求或會繼續增加，有望支持金價走勢。去年開始，全球央行已加大力度購買黃金，2022年全年，全球央行的黃金需求達到1,136噸，相信今年購買量將會延續。

另外，首季全球金礦產量增加2%，黃金回收量上升5%，令第一季的黃金總供應量升至1,174噸，略高於首季黃金需求的1,081噸。不過，預料黃金的投資及消費需求將會增加，今年金價或有望繼續向上挑戰。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）