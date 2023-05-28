陳樂怡：光伏玻璃價格回升　福萊特玻璃候低吸

美國聯儲局5月議息會議紀錄顯示，官員對進一步加息意見不一，惟認為年內不會減息。6月利率去向未明。市場對6月加息升溫，並調低年內減息的期望，美匯、美債息短期偏強。另一方面，內地經濟弱復甦，中美俄地緣政局複雜，人民幣弱勢。恒指失3月低位18,829點，下一步退守18,235點。未來一周關注內地5月PMI(採購經理指數)，以及美國非農就業報告。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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