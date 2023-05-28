陳樂怡：光伏玻璃價格回升 福萊特玻璃候低吸
2023年05月28日 08:30
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美國聯儲局5月議息會議紀錄顯示，官員對進一步加息意見不一，惟認為年內不會減息。6月利率去向未明。市場對6月加息升溫，並調低年內減息的期望，美匯、美債息短期偏強。另一方面，內地經濟弱復甦，中美俄地緣政局複雜，人民幣弱勢。恒指失3月低位18,829點，下一步退守18,235點。未來一周關注內地5月PMI(採購經理指數)，以及美國非農就業報告。
小鵬汽車(09868)第一季虧損擴大，汽車利潤率降至負2.5%，較2022年第4季度的5.7%明顯惡化，遜於預期。虧損超預期，主要由於新能源汽車補貼政策退出，行業競爭加劇，公司促銷去庫存，舊車型銷售佔比增加所致。惟第二季指引依舊疲弱，汽車交付量介乎2.1萬至2.2萬輛，較首季的1.8輛，按季增長16.7%至20.7%，低於預期。銷量未如理想，現金流壓力加劇，首季淨流出41.3億元人民幣現金，高利率環境對於新勢力企業挑戰更大。管理層期望6月底發布的G6新車成為新增長動力，後續需要以銷量數字來說服投資者。整體而言，內地汽車業價格戰未完，只有具規模效應、利潤底蘊的車企才能留到最後。
個股推介福萊特玻璃(06865)。隨着上游光伏組件價格加快回落，帶動光伏裝機加速。自4月起，光伏玻璃價格回升，平均售價改善，光伏玻璃行業利潤率有望在第二季開始改善，福萊特玻璃將可受惠其中。公司今年首季新生產線投入營運，產能穩步上升。加上公司去年收購石英砂礦資產，鎖定低成本原料供應，有望發揮規模效應及成本優勢。現價對應預測市盈率14.9倍，略高於5年平均水平，建議候低吸納，待股價回調至23.1元收集。目標價27元，止蝕價21元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)