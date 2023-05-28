積金局：強積金TVC推出4年　帳戶增至6.8萬個

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指強積金可扣稅自願性供款（Tax-deductible Voluntary Contributions（TVC））推出至今剛滿4年，其帳戶數目每年穩步上升，反映透過TVC為退休保障早作籌謀的意識逐漸提升。

截至今年3月31日，TVC帳戶數目約68,000個，比去年同期上升一成，相對TVC推出的第一年，即2020年3月31日，高出79%。當中約1/3的TVC帳戶由45歲以下的計劃成員持有，可見不少年輕的計劃成員重視及早為退休保障作部署。

隨着經濟慢慢好轉，劉麥嘉軒鼓勵計劃成員保持定期供TVC的習慣，甚或增加供款，未雨綢繆。計劃成員開設TVC帳戶後，可因應自己的個人財政狀況及能力，自行決定TVC的供款次數及金額，亦可隨時調節或暫停供款，甚至可將整筆TVC帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶。

另外，她表示強積金是長線投資，TVC亦會透過複息效應隨年月增長滾存增值，連同強制性供款所累積的強積金，使退休生活更添保障。假如一名現時45歲的強積金計劃成員，除了每月作3,000元的強制性供款外（包含僱主供款部分），若他亦連續每月作出5,000元TVC（即每年60,000元TVC），假設平均每年的投資淨回報為3.7%。20年後，估算從TVC所產生的強積金接近180萬元，再加上強制性供款於同期所累積的強積金，估算合共超過280萬元。

報稅季節來臨，積金局提醒在剛過去課稅年度（即2022年4月1日至2023年3月31日）已供TVC的朋友，記得在報稅表填報TVC金額，以享薪俸稅或個人入息課稅稅務扣除。扣除額上限為每年60,000元，以現時最高的稅率（即17%）計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

在2023-24年度的《財政預算案》中建議提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%，鼓勵強積金自願性供款。劉麥嘉軒表示，這個建議既可讓願意為僱員提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，又有助增加銀髮族的退休儲蓄，更可為社會釋放更多勞動力，讓有經驗的勞工繼續為經濟增長作出貢獻，形容這是一個三贏方案，積金局十分支持，現正積極配合政府研究執行細節。