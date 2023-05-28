陳政生：美日港三地股市走勢大不同

以科技股為首的納斯達克指數出現短線破頂情況，繼早前突破今年2月高位后，形成浪高於浪的狀態，值得關注。無獨有偶，花旗全球資產配置策略師團隊早前公布對美股的投資評級，由「減持」上調至「中性」，對科技股的評級上調至「增持」，原因是美國經濟放緩的速度較預期慢、AI帶來機遇以及聯儲局加息周期終結在望。

納指本周中曾因債務上限問題一度回落至12,400點水平乃一次入市良機。上望13,200/14,000。

比納斯達克指數更強勢的當然是日股！日股本周初創33年新高，至31,352。當天RSI高達84，回吐壓力極高，不宜高追。由於日本第一季度GDP上升1.6%，相對前一季度0.4%有明顯的增長；加上日本財長植田和男繼續維持寬鬆政策，避免因加息而對股市造成衝擊。加上日股已衝破至2022年初至2023年5月初旬的大型橫行區25,000至29,000，中線看法值得看高一線，止蝕定於前期浪頂28,728點。不設上望目標。

回看港股，從四月份港股「一鼓作氣、再而衰、三而竭」未能向上突破企穩20,800開始提出，恒指已步入收集三角形，以及測試19,500關鍵支持位。同時提出收市下破19,500后應該考慮加入反向ETF作對沖。早前港股下破19,500后，上周走勢明顯轉弱，上周四低見18,621，收18,747。以某隻反向ETF為例，穿19,500翌日至周四計，升幅高達10%(周四收5.665，19,500左右約5.15至5.2)，能作對沖減低正股損失。由於港股已破2月低位18,829，短線續淡，惟小幅后抽機會仍在。何時確認由淡轉好？直至市場出現利好消息以至恒指於某天出現大成交探底/單日轉向(第一盞燈)，繼而升破10天線(第二盞燈)，才能鬆一口氣！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生