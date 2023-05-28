市區上車盤開拍價僅200萬起 旺角連天台每呎僅叫6千元

近期市場上的細價上車盤備受追捧，本周有多項開價「兩球」起的物業拍賣。其中，旺角通菜街連天台單位，開價230萬元，呎價約6,021元。

環亞物業拍賣本周二推拍約48項物業，上述為通菜街35A號連天台舊樓單位，屬連租約，實用面積約382方呎。資料顯示，該單位於2017年以約222萬元購入，現推拍價僅高約8萬元或約3.6%。

場內亦推拍亦拍賣荃灣爵悅庭西爵軒低層D室的二分之一業權，單位實用面積約471方呎，不交吉開價260萬元。該物業個別銀行網上估價約652萬元，是次開價為估值的約四成。

另外，該行亦劈價翻拍西貢早禾路5C號地下銀主村屋，建築面積約700方呎，最新推拍價380萬元拍賣，較今年3月時減價20萬元，呎價約5,429元。

忠誠拍賣本周三將推出約12項物業，包括上環高陞大廈高層H室銀主盤，實用面積約274方呎，推拍價260萬元，呎價約9,489元。今年同廈一個高層C室，實用面積約256方呎，以約358萬元售出，呎價約13,984元。

同場也以298萬元翻拍元朗洪水橋麗虹花園高層D室，較之前減價70萬元或約19%，以單位實用面積約367方呎計算，開拍呎價約8,120元。此外，期間亦推拍「3球」市區連租約物業。深水埗太子軒高層戶，實用面積約338方呎，開價350萬元，呎價約10,355元。