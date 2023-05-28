遠大醫藥附屬公司遭國家市監局罰款

1通知主要內容

中國國家市場監督管理總局認為，該附屬公司於2016年6月至2019年7月期間達成並實施了關於銷售重酒石酸去甲腎上腺素原料藥和腎上腺素原料藥的壟斷協議，於2010年5月至2021年4月，濫用在中國重酒石酸去甲腎上腺素原料藥和腎上腺素原料藥市場的市場支配地位，違反反壟斷法」，構成實施壟斷協議和濫用市場支配地位的行為。考慮到附屬公司主動配合後續調查工作，提供相關證據材料，積極自查整改，該局已處罰附屬公司，責令其停止違法行為；沒收違法所得149,457,348.37元人民幣(下同)，並按附屬公司於2019年度在中國境內的銷售額3%處以罰款共136,132,633.27元。

該企表示，目前集團生產運營情況正常，亦持續加強產業化運營管理，在生產研發、科技創新、工藝優化、降本增效等方面採取有力舉措，經營業績持續穩步增長。

上述處罰金額佔該集團最近一個財政年度經審計綜合營業收入和該公司持有人應佔溢利的比例分別為約3.48%和15.85%，預期不會對該集團生產經營產生持續影響。