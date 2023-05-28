法拉帝確認有意於意大利進行雙重上市

為支持證券於潛在雙重上市後在米蘭泛歐交易所的流通量，預計Ferretti

International Holding S.p.A.(「售股股東」)將提呈發售其現有股份(包括增售權)。

就潛在雙重上市而言，售股股東(現持有已發行股份的63.75%)已取得必要批准以出售最多28.75%的股份。

儘管亞洲仍具戰略地位，但潛在雙重上市將使該公司得以於該集團的主要市場，即歐洲、中東及美洲等若干地區擴大投資者基礎。潛在雙重上市將有望吸納更多潛在投資者買賣股份，進而拓寬股東基礎並增加股份交投量，藉此提升股份於全球市場上的流通量及影響力。

該公司已向Consob提交與潛在雙重上市相關的招股章程備檔，以供CONSOB審批。

就發售事項而言，Goldman Sachs International、J.P. Morgan SE與UniCredit Bank AG米蘭分行將擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，而Equita

SIM S.p.A.與Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG則會擔任聯席帳簿管理人。UniCredit亦會擔任潛在雙重上市的上市代理。