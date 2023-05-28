中播數據夥SCT向菲律賓提供衞星鄉村寬頻

服務包括兩方面:1)為偏遠村莊提供衞星寬頻多媒體連接(「鄉村寬頻」)；2)為政府提供衞星公共應急服務信息(「政府應急信息」)。這些服務將以該公司的L波段移動衞星平台作為主要傳輸基礎設施。

服務提供商應提供必要的硬件、軟件和技術專長，以確保指定區域的可靠和高速wifi和寬頻多媒體鏈接。

服務：1)通過衞星向偏遠村莊提供寬頻多媒體連接，在3年內至少覆蓋8,000個村莊。2)通過衞星提供政府應急信息服務，在颶風、地震、火山爆發、公共衞生和環境災難時候，通過衞星直接連接到用戶終端，為全民提供重要的政府資訊。

應該該公司要求，股份自二零二三年五月二十五日下午1時正起立即於聯交所短暫停止買賣。已申請股份自二零二三年五月二十九日(周一)上午9時正起於聯交所恢復買賣。