市場持續錄得蝕讓！馬鞍山三房戶3年帳貶51萬沽

樓價與近年高峰仍有距離，再有業主虧蝕沽貨，馬鞍山聽濤雅苑三房單位以940萬元易手，原業主持貨3年帳面損失約51萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園A座一個頂層複式戶，實用面積約1,048方呎，三房連套房間隔，上月開價1,750萬元放售，現降價150萬元，以1,600萬元易手，呎價約15,267元。原業主於2010年1月以958萬元入市，現帳面獲利642萬元。

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九龍區

●中原曾文慧表示，奧運站帝柏海灣1座高層H室，實用面積約595方呎，三房連套房間隔，去年5月開價1,520萬元，放盤一年多次調整叫價，終減至1,335萬元沽出，呎價約22,437元。原業主於2003年3月以314.8萬元入市上址，持貨20年帳面獲利1,020.2萬元，升值約3.2倍。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山聽濤雅苑本月暫錄6宗成交，包括2座低層H室，實用面積約760方呎，三房間隔，減價10萬元，以940萬元易手，呎價約12,368元。原業主於2020年以991萬元購入單位，持貨3年帳面蝕讓約51萬元，貶值約5.1%。

●祥益盤嘉茵指出，屯門居屋富健花園7座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，累減40萬元，未補價第二市價成交價約320萬元，呎價約7,425元，新買家為綠表客。原業主於1998年以約90.3萬元入市，是次轉手帳面獲利約229.7萬元，單位升值逾兩倍。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳廣場6座高層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，外望開揚市景，以約770萬元易手，呎價約16,849元。原業主2009年以265萬元購入物業，持貨約14年帳面獲利約505萬元，物業升值約1.9倍。屋苑現有約80個放盤，入場費由718萬元起。

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