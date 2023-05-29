周樂樂：市場或續調整　關注先進晶片製造及AI

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，上證指數、滬深300指數與創業板指跌幅較大均超過2%。申万一級行業中，6個上漲，25個下跌。漲幅前三的行業為公用事業、通信和環保板塊，跌幅前三的行業為非銀金融、建築裝飾和煤炭板塊。數據上看，上周市場情緒較為低迷，成交額繼續萎縮。公用事業板塊受益於在弱勢環境下資金對防禦性板塊的偏好而表現較強，通信與電子等板塊的上漲則受益於英偉達等龍頭業績數據好於預期等事件刺激。

國內方面，國內近期經濟數據表現普遍偏弱，而且國內近期人民幣匯率再次經歷跌破7關口，筆者認為主要有三個原因，一是美元指數近期強勢反彈，二是中美利差倒掛加深，第三點也是最重要的因素，即市場對國內經濟恢復情況較弱的擔憂。目前數據顯示國內經濟內生動力增長較弱，市場對國內經濟恢復情況的持續性存在分歧。

另外，在外部環境方面也趨於嚴峻，日本政府近日宣布正式對半導體製造設備的出口實施管制，這項限制範圍涉及到半導體光刻、沉積、掩膜等多個環節，指向性較為明顯，與美遏制中國晶片產業發展高度協同，預計接下來荷蘭也有可能發布類似管控措施，這些舉措使市場對歐美針對中國產業封鎖升級的憂慮提升。

儘管短期存在較多利空因素，但中長期來看，筆者認為人民幣匯率不存在大幅貶值空間，一是美聯儲雖短期仍可能加息，但中長期看加息幅度會逐步放緩，甚至年底或明年進入降息周期，加上目前美國銀行業危機與債務潛在違約風險問題，美元指數持續上升概率不大；二是國內央行等多部門近期公開表示維持匯率穩定，並將注重預期引導，減弱市場對人民幣貶值的憂慮。筆者認為國內央行等部門會將人民幣匯率波動區域穩定在合理的範圍水平，因為維持匯率穩定仍是重要國策之一。目前國內整體宏觀環境上通脹溫和可控，流動性環境比較寬鬆，預期國內經濟發展將呈現企穩回升態勢，因此國內中長線行情仍可期待。

國外市場方面，近期公布的美聯儲5月貨幣政策會議紀要顯示，與會者一致認為目前通脹率高得令人無法接受，而且下降速度比預期要慢。目前美聯儲內部就是否進一步加息的分歧在加劇，強調將依賴數據決定，但表示不太可能會減息。因此目前市場對美聯儲短期是否暫停加息並不明確，市場目前仍處於謹慎狀態。另外，美國兩黨圍繞債務談判有進展，但仍需國會通過。美國債務違約的時間點已迫在眉睫，美國財政部部長耶倫維持6月初為債務違約的最後期限，如果國會不抓緊通過立法提高債務上限，美國將再次陷入債務違約困境。目前華爾街各銀行和資管機構正為美國聯邦政府可能發生債務違約做準備，並且有部分華爾街高管警告稱一旦發生債務違約，其影響將迅速蔓延至衍生品、按揭貸款和大宗商品市場。這一系列事件使得目前市場情緒承壓，外圍市場短期可能會繼續大幅波動。

展望後市，國外市場受美聯儲加息分歧加劇，美國債務可能違約問題等利空因素影響，預計海外短期市場趨於謹慎，而國內方面雖然目前人民幣匯率受到短期利空因素影響而在貶值，但中長期來看，人民幣匯率貶值空間不大，目前國內宏觀環境上總體向好，政策面積極友好，支持中國資產中線的行情，但需要耐心等待重磅的政策出台。策略上重點部署高端先進裝備製造如機械人板塊以及人工智能帶來的上游硬件以及下游應用等領域。另外，美國聯合歐日等限制中國半導體產業發展，關注國產化替代與卡脖子攻關支援的核心半導體材料與設備企業等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂