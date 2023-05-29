港股黑期高水200點　比特幣飆4.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.06%，報104.26；港匯見7.8334；離岸人民幣(CNH)報7.0757；美元兌日圓處140.81；歐元報1.0723，英鎊報1.2348。金價處1,944.22美元。布油報77.51美元，紐油報73.15美元。比特幣升4.6%，報2.81萬美元。道指期貨升120點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●美國傳媒上周六(27日)引述消息報道，總統拜登與眾議院議長麥卡錫已達成協議，同意提高聯邦政府31.4萬億美元(約244.9萬億港元)的債務上限，結束雙方長達數月的僵局。

●道指上周五(26日)收報33,093點，升328點或1%，結束5日跌市；標指收報4,205點，升54點或1.3%；納指收報12,975點，升277點或2.19%。全周計，道指累跌1%；標指與納指分別累升0.3%和2.5%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,844點，升97點。

●5月恒生指數夜期收報18,528點，跌167點，低水219點，成交19,556張。

●紐約期油上周五收報每桶72.67美元，升0.84美元或1.17%，全周累計漲1.36%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.95美元，升0.69美元或0.9%，全周累計升1.81%。

●紐約期金上周五收報每安士1,944.3美元，升0.6美元或0.03%，全周累計跌1.88%。

●英國富時100指數上周五收報7,627點，升56點或0.74%；德國DAX指數收報15,983點，升190點或1.2%；法國CAC指數收報7,319點，升89點或1.24%。

●內地今年首4個月全國規模以上工業企業實現利潤總額20,328.8億元人民幣，按年下降20.6%。

●金鷹商貿老闆40%溢價提私有化，周一(29日)復牌。

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