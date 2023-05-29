中指院：內地5月樓市成交量按年及按月均上升

中指研究院表示，內地5月樓市成交量整體上漲，按年升16.6%，按月升2.9%。

5月內地一線城市成交面積整體按月下降12.8%，按年上漲78.5%。分城市來看，廣州按月小幅上漲，北京、上海和廣州按月均下降。按年來看，上海升幅最大，為8.79倍，去年同期疫情原因成交量較少；深圳次之，按年漲幅57.5%

二線代表城市成交面積按月上升12.2%，按年上漲5.7%。二線城市中溫州按月跌幅最高，為39.8%，武漢按月升幅最高，為95.1%。三線代表城市成交量按月上升48.8%，按年下降55.5%，其中韶關按月升幅最大，為1.7倍。

監測的8個代表城市庫存面積按月整體下降1.17%。監測的城市中，上海庫存升幅最大，為1.94%；溫州升幅次之，為1.46%；北京庫存跌幅最大，為3%。

土地方面，5月監測城市總體供應量按年小幅下滑，宅地推出量按年微降，各線城市供應量按年均降；成交方面按年量跌價漲，出讓金總額按年降逾兩成，一線城市成交面積按年降逾四成；房企融資類型以公司債為主，房企拿地城市集中在杭州、無錫、西安、佛山、青島等城市。