【產經直播】科網股回勇　邊隻最值博？

美國民主共和兩黨就債務上限達成原則性協議，預料眾議院周三(31日)表決。雖可望避過債務違約危機，但另一邊廂，聯儲局6月加息預期升溫，當地4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升幅較預期高，美國通脹壓力未見紓緩。此外，人民幣持續弱勢。在種種因素影響下，港股在期指結算前夕會點走？

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