【產經直播】科網股回勇 邊隻最值博？
2023年05月29日 10:08
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美國民主共和兩黨就債務上限達成原則性協議，預料眾議院周三(31日)表決。雖可望避過債務違約危機，但另一邊廂，聯儲局6月加息預期升溫，當地4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升幅較預期高，美國通脹壓力未見紓緩。此外，人民幣持續弱勢。在種種因素影響下，港股在期指結算前夕會點走？
美團(03690)上周四(25日)收市後公布業績，今年首季按年虧轉盈，經調整盈利54.91億元人民幣，創歷史新高，兼遠勝預期，去年同期虧損35.86億元人民幣，績後可博反彈？
至於其他中資科技股，阿里巴巴(09988)澄清裁員傳聞，更公布今年計劃增聘1.5萬人，消息孰好孰壞？該股上周四跌穿80港元心理關口，股債見底未？京東(09618)上周四盤中亦曾見128.4元在港上市新低，究竟跌夠未？另外，騰訊(00700)上周四錄逾8億元北水淨流入，可否跟資金撈底？
英偉達(Nvidia)業績亮麗股價爆升，在港上市的晶片股亦受帶動齊升，中芯國際(00981)可追入？
港交所(00388)上周四曾跌穿300元心理關口，能否隨市況回穩反彈？部署好倉值博？
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