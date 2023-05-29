【高盛推介】美團連跌創半年新低 資金積極吸納
2023年05月29日 10:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團於上周四(25日)失守130港元水平，跌約3.4%，並在收市後公布業績，周一(29日)持平開市後隨即下跌，最低見118.3元，創逾半年新低。現報119.2元，跌約5.4%。截至今年3月底止，美團首季虧轉盈賺33.58億元人民幣；非國際財務報告準則下，經調整利潤淨額達54.91億元人民幣，遠超市場預期。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日共錄得約4,890萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四獲資金轉向流入，有約600萬元。
觀察港股通資金流向，可見北水於上周四繼續買入美團，錄得約3.4億元資金淨買入。
基於股價跌至近期新低，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的條款產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬最貼價條款的高敏感度美團購(16519)。高槓桿選擇可留意低面值美團購(14994)。低面值選擇可留意美團購(14872)。牛證方面可留意美團牛(56893)，與現價有約15元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿5.0倍，最貼價條款、高敏感度。
美團購14994，行使價150元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、低面值。
美團購14872，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。
美團牛56893，收回價105元，行使價102元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的輕微價外選擇可留意美團沽(15488)。中短期的貼價選擇可留意高槓桿美團沽(14119)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(61463)，遠熊選擇可留意美團熊(53246)，與現價有約20及30元收回距離。
美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿5.9倍，輕微價外。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.4倍，中短期貼價、高槓桿。
美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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