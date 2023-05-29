【高盛推介】阿里巴巴靠穩　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周四(25日)失守80港元水平，跌約3%，並曾低見77.6元，創近半年低位。周一(29日)高開0.4%後曾短暫倒跌，及後靠穩。現報78.8元，升約0.2%。阿里就近期的裁員傳聞發否認聲明，並指6大業務集團今年總計需新招15,000人，招聘正在緊鑼密鼓的進行中。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周三及上周四共錄得約3,370萬元資金流入，為同期第2多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周二及上周三共錄得約110萬元資金流入後，上周四獲資金轉向沽出。

阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，輕微價外，50兌1、高敏感度。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。

阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.4倍，中年期，時間值損耗較低。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率11.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛63198，收回價68元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，遠牛。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.7倍，7隻相近條款產品中最高槓桿。

阿里熊61672，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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