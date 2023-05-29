金管局余偉文：年內將出訪沙特及東盟　恢復銀公訪京安排

香港金融管理局總裁余偉文在網誌《匯思》表示，正與數位香港銀行家展開阿聯酋的訪問之旅，冀借此行加強與阿聯酋金融監管部門、主權基金、金融機構和當地企業的聯繫，為金融領域長期合作創造更多的機會，打下更穩的基礎。

余偉文指，香港金融業的發展需要不斷擴大朋友圈，發掘更多的市場機會。在今年餘下的時間，還會出訪沙特阿拉伯和部分東盟國家，為香港國際金融中心未來發展開闢新的市場空間。當局也將恢復香港銀行公會年度訪問內地的安排，了解內地金融行業支持、配合經濟高質量發展的最新動態，更好地發揮香港金融機構的積極性和市場力量，推動兩地金融互聯互通和粵港澳大灣區合作。

他提到，目前正在為11月的另外兩場重頭戲做準備，一是再度舉辦的國際金融領袖投資峰會；二是與國際清算銀行(BIS)合辦的高級別會議，慶祝其亞太區代表辦事處在港成立25周年，也作為金管局30周年活動的壓軸戲。此外，還在籌備與金融科技和綠色金融相關的活動，並積極爭取一些舉辦國際會議的組織在香港舉行論壇和會議，會在適當時候向大家提供進一步資料。

此外，他表示，香港的獨特優勢在於內聯外通和高度國際化。受3年疫情阻隔，負面影響在所難免。然而，香港金融業根基深厚，只要能夠認清、保持優勢所在，廣交朋友，揚長補短，國際金融中心的金漆招牌自然會更顯光彩。