萊坊料上半年樓價續低位徘徊　新盤銷售次季將更積極

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，4月指數按月升幅收窄至0.5%，繼第一季報復式反彈後，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，阻礙樓價進一步攀升的動力。第二季樓價面對阻力遠較第一季大，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

雖然美國加息步伐已經開始減慢，但預計到今年年底時，加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

自通關後，整體成交量已明顯回升，特別是1,000萬元以下的中小型樓盤，但市場整體購買力仍然不足，預計一、二手成交量按月會在5,000宗水平徘徊，樓市仍需要較長時間才能回復2021年時樓市高位的氣氛。

今年市場主題仍以「去庫存」為主，第二季開始發展商會更積極銷售新盤，預計上半年餘下時間一手市場成交平均每月1,000至1,500宗水平。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家，部分新盤更開始明顯減價。

至於入境人士數量開始回升，對住宅租務有支持，相信未來數月住宅租金走勢保持平穩。