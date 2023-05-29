高力修訂全年樓價升幅約2至6%

高力香港研究部主管李婉茵表示，樓價持續由中小型單位帶動，首季表現復甦，主要受包括通關發展商積極推售、調整印花稅階及美國加息步伐減緩，四大利好因素帶動市場樂觀氣氛。

她又指，踏入第二季，觀乎私人住宅市場的成交金額及宗數，明顯比首季熾熱放緩，樓價能否持續向上，很大程度視乎息口以及港股市場變化。而隨着利好消息，逐漸在市場反映及消化，再觀乎近期銀行同業拆息走勢，節節上升，至5月10日起更突破4厘，最新報4.35厘，雖不直接影響按揭貸款，惟對整體貸款的成本造成上升壓力，特別是需要銀行貸款作營運的企業經營者，將會更審慎運用資金，從而間接令樓市購買力趨向保守。

另一方面，素來有樓市指標的恒生指數，近來表現波動，從年初高位的22,688點，下挫至18,660點水平，造就利淡因素，樓價往往隨之有滯後反映，值得密切參考。

最後，首季的樂觀情緒亦驅使二手業主叫價進取，成交步伐卻未能跟上發展商的一手銷情，故預期二手價格將在下半年逐步調整至市場價格。綜合以上因素，高力香港修訂全年中小型私人住宅樓價，預測按年升幅為約2至6%。該行3月底曾預測全年樓價升幅可達約8%。