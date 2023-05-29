新地簽署275億元銀團貸款　金額歷來最大

新地表示，中國銀行（香港）擔任是次貸款的融資及文件代理行，香港上海滙豐銀行有限公司及三菱UFJ銀行擔任宣傳推廣代理行。以上銀行共同協調是次貸款，其餘安排貸款的銀行包括中國農業銀行、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、華僑銀行、中國民生銀行、恒生銀行、富邦銀行（香港）、渣打銀行（香港）、大華銀行、三井住友銀行、集友銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、大新銀行、瑞穗銀行。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，隨着全面通關和取消所有新冠防疫措施，社會各項活動全面回復正常，經濟亦逐步回復至疫情前的水平。集團對內地的前景充滿信心，深信香港的前景將會十分美好。集團將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，為香港和內地的長期繁榮出一分力。

郭炳聯稱集團正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並且持續加強。集團亦會加快銷售住宅項目，以切合香港市民的住屋需求。