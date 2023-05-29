美股休市 比特幣升逾1% 日圓見140水平
2023年05月29日 16:15
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美匯指數報104.180；港匯見7.8288；離岸人民幣(CNH)報7.0884；美元兌日圓一度升見140.92，現報140.52；歐元處1.0721；英鎊報1.2341。金價報1,942.2美元。油價升0.5%，布油報77.34美元，紐油處73.09美元。比特幣升1.39%至見27,934美元。美股周一(29日)休市，道指期貨升91點。
●恒生指數全日收報18,551點，跌195點或1.04%，主板成交1,104.83億港元。美團收跌8.1%，為表現最差藍籌。https://reurl.cc/QX3MWo
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●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,221點，升8點或0.28%，成交額3,779億元人民幣。https://reurl.cc/lDd1oj
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香港經濟：
●香港4月出口跌13%，連跌12個月。
●差估署：4月私宅售價指數按月升0.5%，連升4個月。
●虛擬資產領先企業在香港成立協會「HKLVAA」。
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外地經濟：
●大摩：埃爾多安贏得大選後，土耳其里拉恐挫29%。
●英國出招抗通脹，籲超市自願限制基本食品價格。
●商務部部長晤日本經濟產業大臣，就經貿問題交流。
企業消息：
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●投資FTX錄虧損，淡馬錫相關高層及投資團隊被減薪。