【產經直播】港股探底之旅未完？
2023年05月29日 16:26
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亨達財富管理董事總經理姚浩然（右）
美國債務上限問題於周末初步達成協議，但聯儲局6月加息25點子的概率升溫，港股進一步延續上周弱勢，周一(29日)先升後跌，開市升80點後走勢反覆，最多升132點，其後掉頭向下，最終收報18,551點，跌195點，港股短線仍要睇淡？講見底依然言之尚早？
龍頭科技股唔多爭氣，美團(03690)上周公布的首季業績虧轉盈，經調整純利54.91億元人民幣，去年同期虧損35.86億元，但股價走勢卻創7個月新低，急瀉8%；另外京東(09618)亦創歷史新低，收市挫逾1%。科技股業績對版估值又平，可以趁低撈貨？
晶片股跑出，美股英偉達(NVDA)業績亮麗提振股價爆升；另外據華虹(01347)A股招股說明書所載的財務資料顯示，料今年上半年股東應佔利潤介乎約12.5億至17.5億元人民幣，按年多賺約4至45%，帶挈股價彈近2%；中芯(00981)亦彈超過1%，中、美晶片股點揀好？依家仲可以趁勢追入短炒？
煤炭股與電力股表現背馳，內地券商稱高庫存壓力下，煤價顯著下行，兗礦能源(01171)六連跌，中煤(01898)及神華(01088)等煤炭股受累急挫。相反電力股應聲彈出，優創金融(00991)急升近一成，華能國電(00902)急升逾8%創52周高；潤電(00836)升逾5%，追入電力股要小心接飛刀？
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