【產經直播】港股探底之旅未完？

美國債務上限問題於周末初步達成協議，但聯儲局6月加息25點子的概率升溫，港股進一步延續上周弱勢，周一(29日)先升後跌，開市升80點後走勢反覆，最多升132點，其後掉頭向下，最終收報18,551點，跌195點，港股短線仍要睇淡？講見底依然言之尚早？

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