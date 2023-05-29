海洋公園及黃廷方慈善基金助弱勢社群創造美好回憶

近500位來自弱勢社群家庭的訪客，在黃廷方慈善基金的贊助下，免費暢遊海洋公園。

【營業資訊】海洋公園聯同黃廷方慈善基金，於周日(28日)舉辦「海洋公園初夏一日遊」家庭同樂日，為弱勢社群帶來以大自然為主題、寓教於樂的體驗。

活動招待一衆受惠於東華三院和保良局及其附屬機構服務的兒童和青少年，以及他們的家人。近500位參加者在海洋公園展開自「研」探索之旅。

參加者除探訪海洋公園的動物大使和體驗各個互動節目，例如「威威村莊海洋守護者」和「萌友大探索」，更有機會參觀「海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男50周年展」，投入機甲動漫藝術世界，以及挑戰各種刺激好玩的機動遊戲。

海洋公園公司副行政總裁暨財務總監陳善瑜表示：「我們感謝黃廷方慈善基金的慷慨贊助，以及對受惠人士和公園所給予的大力支持。這個家庭同樂日充分展示親近動物和大自然有助遠離日常煩囂，兼且提升家庭凝聚力，更讓我們可進一步加強公園在保育及教育上的使命，令更多人可親近及了解大自然。海洋公園期待與贊助商一起繼續為有需要人士的生活帶來正面影響，並把保育訊息推廣給更多市民。」