鄧成波家族放售觀塘駱駝漆中心等一籃子物業　市值18億元

鄧成波家族再放售大型商用物業。高力代理出售該家族持有的觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，以及開源道60至62道駱駝漆大廈1座、2座及3座的地下商舖及閣樓單位，兩批物業市值共達約18億港元。

上述一籃子物業，將以現狀部分交吉及部分連租約形式出售。其中，駱駝漆中心為一幢7層高大單邊物業。總建築面積約85,116方呎。地下及一樓為餐廳，2至6樓為寫字樓，面積約11,536至13,168方呎，樓底高度約3.35至4.27米。該行指出，物業市值約11億元，於今年4月，整幢物業已獲屋宇署批出全幢改建為零售用途的圖則。

另一項物業為駱駝漆大廈1座、2座及3座一籃子連租約商舖，總實用面積約21,195方呎，市值6.8億至7億元，部分可分拆出售，單位實用面積由1,192至3,057方呎，樓底高度約2.6至4.7米。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，近年全幢商業及寫字樓大廈受到不少投資者追棒，去年至今已錄得多宗大額成交記錄，如今年2月國際基金集團以17億購入觀塘鴻圖道73至75號KOHO，去年9月新加坡基金以30.8億元買人長沙灣永康街83號等。