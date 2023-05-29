遠洋集團售投資控股公司予居然之家附屬

其一，遠洋集團中國向買方轉讓優先收購權，據此遠洋集團中國應指定買方作為行使優先收購權的實體，以向基金管理人(代表基金)購買項目公司的全部股權及債務權益；其二，物管公司透過於優先收購權轉讓及項目公司買賣交割後向項目公司出售該等停車位的方式將該等停車位出售予買方；及遠洋集團中國北京朝陽分公司透過於優先收購權轉讓及項目公司買賣交割後向項目公司轉讓人防工程使用權的方式將人防工程使用權轉讓予買方。

項目公司主要從事投資控股，且為該物業(即位於中國北京的一個購物中心，稱為遠洋未來廣場(北京))的業主。

該等交易的總代價為359,170,615.68元人民幣(須作交割調整)，其中348,835,615.68元人民幣(須作交割調整)為優先收購權的代價及10,335,000元人民幣為該等停車位的代價。人防工程使用權的租賃或轉讓並沒有指定單獨代價。

買方為居然之家新零售集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股票代號：000785))的全資附屬公司。