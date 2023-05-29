九龍塘550呎兩房售898萬　10年僅升值2%

二手樓高位回落，多年前買樓的業主都未必「有水位」。九龍塘翰林苑兩房單位，日前以898萬元易手，原業主持貨接近10年，單位帳面僅升值約2.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨31座低層1室，實用面積約615方呎，三房間隔，望樓景為主，早於去年12月放盤，初時叫價860萬元，今年年初市況好轉，叫價稍為調高至880萬元，最終以836萬元成交，呎價約13,593元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌惠安苑E座極高層單位，實用面積約848方呎，套三房連工人房間隔，區內客租樓多年，議價後隨即以約1,100萬元入手，呎價約12,972元，原業主於1990年斥約148萬元購入，持貨約33年轉手帳面獲利約952萬元。

●中原陳家鴻指，北角柏傲山6座高層B室，實用面積約1,155方呎，套四房間隔，享海景，以4,980萬元放盤，議價後售4,110萬元，呎價約35,584元，創同類型新高，原業主於2014年以3,633萬元買入，扣除回贈後購入價約3,300萬元，帳賺約810萬元。

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九龍區

●美聯何健成稱，九龍塘翰林苑中層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，以898萬元易手，呎價約16,327元，原業主於2013年8月以878萬元購入，持貨接近10年帳面獲利20萬元，單位升值約2.3%。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍5月交投偏靜，至今暫僅錄11宗成交，泓景臺8座低層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔，年初以898萬元放售，最新以812萬元成交，呎價約17,023元，原業主於2017年5月以735萬元購入，帳面獲利77萬元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌區5月累錄24宗二手買賣，按月減少約三成半，昇薈7座中層D室，實用面積約671方呎，兩房間隔，叫價930萬元，外區上車客議價後，減價62萬元，以868萬元成交，呎價約12,936元。

●中原凌活忠稱，荃灣海之戀8座中層E室，實用面積約773方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,550萬元，放盤兩個月，減價60萬元，以1,490萬元沽出，呎價約19,296元，原業主於2017年6月以1,177萬元一手買入，持貨約6年帳面獲利313萬元。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣10座中層A室，實用面積約807方呎，套三房連工人房間隔，先前叫價約1,020萬元放售，獲區內客議價40萬元，以980萬元承接，呎價約12,144元。

●世紀21天生置業李嘉威透露，屯門愛琴海岸3座高層C室，實用面積約617方呎，三房間隔，叫價850萬元，放盤約半個月，獲同區換樓客即睇即買，減價42萬至808萬元成交，減幅約5%，呎價約13,096元。

●祥益古文彬表示，屯門豫豐花園5座低層E室，實用面積約568方呎，三房間隔，放盤不足兩星期，新買家為區內客，原業主有議價空間，減價約25萬元，以505萬元購入上址作自住，呎價約8,891元。

●美聯陸家民指，屯門聚康山莊5座低層F室，實用面積約445方呎，兩房間隔，原以600萬元放售，新買家於區內睇樓逾半年，議價15萬元，以585萬元承接，呎價約13,146元，原業主於2019年以595萬元購入。

●中原王勤學表示，元朗區過去3日佛誕及周末假期，僅錄得9宗二手買賣，包括元朗廣場中層A室，實用面積約427方呎，兩房間隔，3月開價598萬元，降價至496萬元，以495萬元沽出，呎價約11,593元，做價及呎價均創該廈3年新低。

●中原指，元朗Grand YOHO第2座低層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，叫價798萬元，以758萬元易手，呎價約14,718元，創屋苑兩房單位兩年半新低紀錄，原業主於2016年9月以630.6萬元一手購入，持貨近7年，帳面獲利127.4萬元或約20%。

●利嘉閣朱子華稱，元朗溱柏9座中層K室，實用面積約773方呎，套三房間隔，新買家為九龍區租客，議價後由先原開價888萬元，累減73萬元，以約815萬元易手，呎價約10,543元，原業主於2019年斥約812萬元購入，持貨約4年近平手離場。

●中原蔡堅濤透露，粉嶺名都本月錄約兩宗買賣，屋苑1座中層D室，實用面積約454方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以585萬元獲承接，呎價約12,885元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場4座高層H室，實用面積392平方呎，兩房間隔，原先叫價510萬元，放盤兩個月，獲同區租客洽購，以490萬元承接，減幅約4%，呎價約12,500元，新買家原是同區租客。

●中原徐家倫指，大埔白石角朗濤6B座高層C室，實用面積約556方呎，兩房間隔，開價約890萬元，議價後以845萬元易手，呎價約15,198元，新買家為上車客，原業主於2019年以約764萬元購入，持貨約4年帳面獲利約81萬元離場，期內升值約10.6%。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田碧濤花園2期富臨閣高層D室，實用面積約760方呎，三房間隔，望城門河景，放盤3個月，開價970萬元，減65萬元，以905萬元成交，呎價約11,908元，原業主於2020年4月以978萬元購入，持貨逾3年帳蝕73萬元。

●中原陳耀榮表示，馬鞍山居屋富安花園5月暫錄約4宗買賣，包括3座中層K室，實用面積約437方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約285萬元，議價後售276萬元，呎價約6,316元，新買家為白居二客。

●世紀21奇豐黃宗信透露，馬鞍山聽濤雅苑11座高層C室，實用面積約650方呎，三房間隔，望內園景，放盤5個月，叫價850萬元，累減25萬元，以825萬元承接，呎價約12,692元，原業主於2016年6月以618萬元購入，持貨約7年帳面獲利207萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山迎海‧星灣19座低層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景，叫價765萬元，放盤5個月，調整售價至760萬元成交，呎價約15,323元，原業主持貨近6年帳面獲利62萬元，單位期內升值約9%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區5月暫錄約74宗二手買賣，按月回落約15%，翠擁華庭暫錄約兩宗，包括6座低層D室三房戶，實用面積約650方呎，開價約880萬元，議價後售851萬元，呎價約13092元，原業主持貨約3年帳面僅獲利約26萬元，期內升值約3.2%。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座中層13室，實用面積約535方呎，兩房間隔，附有裝修，5月中在已補價自由市場放盤叫價650萬元，一口減價25萬元，以625萬元沽，放盤僅約一星期，減幅約3.8%，呎價約11,682元。

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