【共抗美國？】傳沙特擬洽入中國主導金磚銀行　加強聯繫

內地與全球最大產油國沙特阿拉伯的關係進一步加深。消息指，沙特阿拉伯正在討論加入由內地主導、俗稱金磚銀行的新開發銀行(NDB)，成為第9個成員國，以增強與內地和金磚國家之間的聯繫。分析指，一旦沙特成為金磚銀行的新金主後，可推動該組織成員國的融資，以緩解緩解創始成員國之一俄羅斯因受制裁而致的不便。

NDB向成員國提供貸款

總部位於上海的金磚銀行，於2015年由「金磚五國」巴西、俄羅斯、印度、中國和南非(簡稱BRICS)共同成立，旨在向新興經濟體發展計劃提供貸款，至今已向5個創始成員國逾96個項目提供330億美元貸款，其後新增成員國尚有阿聯酋、埃及和孟加拉。

該行發聲明表示，在中東非常重視沙特阿拉伯的地位，並正進行有條件的談話。該行即將舉行年度會議，其高層指融資方案是目前最重要的事，會研究替代工具和貨幣以導入資源，惟未有評論沙特可能加入的傳聞。據悉，該行已經以人民幣融資，並計劃在今年開展南非蘭特作為融資貨幣。

俄羅斯持有該行約19%權益，去年2月爆發俄烏戰事後，俄國備受西方制裁，金磚銀行亦被迫擱置使用俄羅斯的17億美元敞口，約佔總資產6.7%，同時也停止為俄國新發展項目提供資金。

與俄國原油問題鬧分歧

另邊廂，俄羅斯和沙特阿拉伯在原油減產問題上意見分歧。俄副總理諾瓦克上周四稱，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)不太可能採取任何新措施，令油價當日應聲下跌，惟相關言論與上周二沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲警告油市的投機客推低油價唱反調。市傳沙特官員已向俄國政府高層表達不滿，要求俄方尊重減產協議。OPEC+將於6月4日開會，商討未來原油供應。紐約期油周一大致持平，每桶約72.64美元。