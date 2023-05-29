屯門新樓盤即將開價 啟德有特色戶招標售逾1.1億
2023年05月29日 22:01
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屯門兆康新一期項目快將開價，周一(29日)再有一個開放式戶無改動示範單位曝光。啟德豪宅樓盤有頂層特色單位以逾1.12億元破頂價售出。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期部署周二開價
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期，周一(29日)公布將於24小時內上載首張價單。新地代理總經理陳漢麟表示，預計首批絕大部分單位售價會低於1,000萬港元。他續指，首張價單提供不少於186伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，售價對比整體已推售的單位有5至10%的加價空間。項目是日最新有開放式示範單位曝光，參照Arreso第5座18樓F室為藍本搭建，今期有52伙同類開則的單位，希望有意置業人士可有吸引入場價進駐大型屋苑。
●啟德天瀧頂層特色戶售逾1.12億元創項目新高
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(29日)透過招標連沽兩伙，包括1座33樓A室頂層特色戶以逾1.12億元沽出，成交價屬項目新高。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述單位實用面積1,942方呎，採四房間隔，連425方呎平台，成交呎價約57,750元。
●大埔白石角University Hill第2B期首錄取消交易
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周一(29日)分別以招標及價單形式售出3伙，共涉2,077.12萬元。其中，優景閣第3座的16樓B8室，實用面積458方呎的兩房，連183方呎天台，以902.5萬元招標售出，呎價約19,705元。
同時，項目首現取消交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，優景閣第2座的2樓A8室為實用面積420方呎的兩房戶，優景閣第5座5樓A8室為實用面積420方呎的兩房戶，於本月18日的次輪銷售以734.13萬元及745.56萬元沽出，惟兩宗交易於簽訂臨買賣合約後未有進展，料已取消。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價破頂
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(29日)透過招標售出連花園特色戶，為E座G樓6室，實用面積178方呎，採開放式間隔，連163方呎私人花園，以420萬元成交，呎價23,596元為整個系列項目新高紀錄。
●西南九龍維港滙單日沽兩伙 共涉4,418萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周一(29日)連沽兩伙，單日套現4,418萬元，月內成交量增至27宗。項目最新售出的單位包括維港滙I的2座27樓A室，實用面積798方呎，採三房連多功能房間隔，以2,371.3萬元成交，呎價約29,716元。另一伙維港滙II的2座3樓B室，屬實用面積741方呎的三房連儲物房間隔，以2,046.7萬元沽出，呎價約27,621元。整個項目開售至今累售983伙，套現逾156億元。
●何文田128 WATERLOO四房售3,300萬元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周一(29日)透過招標以3,300萬元售出9樓H室，實用面積1,258方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，呎價約26,232元。發展商部署加推極高層的四房雙套單位，有望挑戰項目標準戶售價新高。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS周五起招標發售三房戶
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，上載最新銷售安排，落實周五(2日)起招標發售2座8樓B室，實用面積1,868方呎三房，招標期由6月2日起至6 月30日，期間每日招標截標。
●啟德維港1號一房呎價約25,486元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周一(29日)沽出2B座30樓H室，實用面積348方呎一房戶，成交價886.9萬元，呎價約25,486元。
●將軍澳海茵莊園5月累沽18伙 吸金逾1億
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(29日)再錄得兩宗成交，月內累計售出18伙，涉及的總成交金額逾1億元。最新沽出的單位包括平台特色戶，為2座1樓B5室，為實用面積266方呎一房戶，連57方呎平台，以512.1萬元招標售出，呎價約19,252元。另一伙售出單位為2座21樓A5室，實用面積283方呎一房，成交價581萬元，呎價約20,530元。