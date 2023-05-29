屯門新樓盤即將開價 啟德有特色戶招標售逾1.1億

屯門兆康新一期項目快將開價，周一(29日)再有一個開放式戶無改動示範單位曝光。啟德豪宅樓盤有頂層特色單位以逾1.12億元破頂價售出。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期部署周二開價

●啟德天瀧頂層特色戶售逾1.12億元創項目新高

●大埔白石角University Hill第2B期首錄取消交易

同時，項目首現取消交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，優景閣第2座的2樓A8室為實用面積420方呎的兩房戶，優景閣第5座5樓A8室為實用面積420方呎的兩房戶，於本月18日的次輪銷售以734.13萬元及745.56萬元沽出，惟兩宗交易於簽訂臨買賣合約後未有進展，料已取消。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價破頂

●西南九龍維港滙單日沽兩伙 共涉4,418萬元

●何文田128 WATERLOO四房售3,300萬元

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS周五起招標發售三房戶

●啟德維港1號一房呎價約25,486元

●將軍澳海茵莊園5月累沽18伙 吸金逾1億