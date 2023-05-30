【東方日報產評】股樓出口冇瓣掂　香港經濟如水淹

港股跌跌不休，樓市再展跌浪，最新公布的進出口數據更遠遜預期，整個經濟驟眼看真的「冇瓣掂」！新冠疫情期間，還有得期望疫後復常；如今一切已復常，但宏觀環境與商業景氣卻如此不濟，確令人失望。港府得積極統籌資源，理順各項政策，加倍努力振興市道，並做好各項防風險措施，免得一旦外部再次爆雷，再度積弱的香港經濟如被水淹，不堪一擊！

眨眼間恒生指數回落至逾半年新低，若短期在資金面上沒有重大突破，技術上將繼續尋底。事實上，今年首5個月香港新股市場表現令人失望，說好的中概股回歸、國際企業來港上市，皆不見蹤影。香港銀行體系結餘持續下跌，即使資金流走與否還有待數據定論，但資金不願持有港元卻是事實。股市弱勢，正在預示未來6至9個月經濟景氣並不樂觀。

再看樓市，首季的「小陽春」去到次季已無以為繼，如無意外第三季樓市將再次向下，一則經濟景氣差，利率高企，能承擔買樓的人減少；二則政府遲遲不肯為樓市「撤辣」，長期扭曲樓市運作，已損害投資者信心。土地價格向下走，發展商計唔掂數，在商言商，在增加土地儲備及啟動新投資項目方面只會更審慎，連帶建築、裝修、家具、物業管理與代理等多個行業的需求都會受影響。

香港地，股市與樓市皆淡靜，財富效應與市場流動性收縮，就如魚缸缺水，如何養活缸中魚兒？本來通關後指望內地經濟復甦帶動兩地人流與物流，偏偏內地經濟都充滿不明朗因素，4月香港對內地的出口貨值跌幅擴大，看來整個第二季跌勢會持續。

再看其他經濟體，同期香港輸往亞洲及美國的出口貨值皆以雙位數字下跌，可見外部需求轉弱之勢也甚明顯。其實，不單止香港，就連一直被指受惠外資廠房遷離中國的越南，外貿形勢亦見嚴峻。一個不能否定的事實是，如今全球兩大經濟體中國與美國皆遇上重大問題，世界經濟展望極不明朗，外向經濟體必然首當其衝，香港也是無可幸免。

故此，香港得加緊與內地合作，善用內地資源，加強地區協作來提升競爭力，增加香港經濟抵抗外部經濟風險的能力；另一方面，面對與美國為首的西方經濟景氣每況愈下，得積極開拓非美經濟體的商機，適逢一場俄烏戰爭改變了世界能源格局，美國與中東產油國關係起了重大變化，如何藉着背靠中國這全球最大貿易國的優勢，加強與這些中東經濟體的經貿與金融聯繫，雖難望一下子能彌補增長缺口，但也是值得嘗試緊隨國策深耕的一條出路。

當然打鐵還須自身硬。港府得保持內部經濟穩定，穩樓市是重中之重。雖然長遠香港要增建房屋，但3年疫情令政府財赤大增，此時股市和出口都極受外部形勢影響，表現不振，樓市對於支持百業信心景氣與庫房收入的角色就更顯突出。在預見下半年樓市再踏入下跌軌道，港府得及早思考如何讓過時的「辣招」有序退場，釋放市場活力，別等到大水淹至冧市殺到，才後知後覺亡羊補牢，狂瀾難挽！