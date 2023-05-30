恒生設全港首間寵物友善分行　客戶與毛孩齊享貼心理財服務

近年愈來愈多人飼養寵物，恒生優越理財的一項調查更顯示，有四分一受訪者表示現正飼養或有計劃在未來半年飼養貓或狗。一眾毛孩已成為不少家庭中不可或缺的一員，為配合客戶需要，有銀行最近就率先將分行升級，令其搖身一變成為全港首間容許寵物入內的寵物友善分行。

位於銅鑼灣的恒生希慎道分行早前經過升級，銀行大堂及優越理財大堂均設有寵物友善等候區域，而且備有寵物專用垃圾箱、空氣清新機、濕紙巾等，讓客戶與毛孩可舒適地安坐於此等候銀行服務。客戶更可帶同毛孩於寵物友善會議室處理銀行事務，或進行理財及服務諮詢。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和解釋，明白近年很多家庭都有飼養毛孩，而且希望將愛寵融入日常生活的不同範疇，以便與牠們有更多相處時間，因此恒生秉持「以客為本」的精神，特意設立恒生寵物友善分行，讓客戶與毛孩可一起前往分行處理銀行事宜。

他又透露，今次在希慎道分行加入寵物友善設施只是首個試點，未來恒生將推出更多創新的服務和產品，為以方便不同需要的客戶。

另外，恒生優越理財於2022年12月至2023年4月分階段進行一項家庭理財規劃調查，訪問了超過200位30至64歲並持有港幣100萬元或以上流動資產的人士，當中有四分一表示現正飼養或有計劃未來半年飼養貓或狗。有飼養貓狗的受訪者同時表示，每隻毛孩每月平均開支約為港幣2,254元，包括食物、疫苗、醫療、美容、保險等各項開支。