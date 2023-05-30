中軟國際推出人工智能應用平台JointPilot

JointPilot融合GPT等LLM大語言模型能力，結合了中軟國際解放號多年在DKG(領域知識圖譜)的工程能力、政企服務知識沉澱和平台化工具的深厚積累，提供基於大模型+DKG的企業級人工智能應用平台JointPilot，幫助客戶釋放數據價值和知識潛能，支援軟件工程全生命週期智慧化服務，包含共性能力梳理、IT資產管理、數據開發營運(DataOps)、模型精調與部署運維(ModelOps)、推理增強、需求理解、AI應用開發、項目管理和安全評估評測等功能，為政企客戶快速形成AIGC定制化解決方案及實施服務。

中軟國際JointPilot一方面借助服務公有雲廠商積累的算力優勢，能夠靈活接入盤古、文心一言、GPT等各類大模型平台，具有高度的交互性和靈活性，加快大模型研究應用步伐。另一方面，JointPilot也結合開源大模型及開源訓練框架進行私有化大模型定制、訓練和部署，為企業在擁抱AIGC技術及應對成本挑戰、提升效率帶來全面的賦能方案。