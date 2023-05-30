港股黑期輕微低水 油價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.06%，報104.26；港匯見7.8276；離岸人民幣(CNH)報7.084；美元兌日圓處140.43；歐元報1.0707，英鎊報1.2348。金價處1,942.16美元。布油報77.12美元，紐油報72.88美元。比特幣跌1.1%，報2.77萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●德國DAX指數收報15,952點，跌31點或0.2%；法國CAC指數收報7,303點，跌15點或0.21%。美股及英股假期休市。

●紐約期油收報每桶73.04美元，升0.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.07美元，升0.15%。

●現貨金報每安士1,943.35美元，跌近0.2%。

●日本4月份失業率報2.6%，較3月份的2.8%回落。

●香港4月出口挫13% 連跌12個月

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