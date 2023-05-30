李偉傑：高端戰略卓有成效　小米首季業績超預期

當前智能手機市場仍處於下降趨勢，行業復甦仍面臨著一定的壓力。小米將2023年新零售的營運戰略定為「商店整合年」。通過提高線下門店營運效率、擴大與合作夥伴的規模效應以及高效進行資源整合，提升市場佔有率的同時控制成本與風險，降低庫存水平，在踐行「規模與利潤並重」的核心經營策略下，加強品牌影響力和市場競爭力。

本季度，智能手機業務毛利率為11.2%，按季提升3.1個百分點。整體存貨金額為426億元，按年下降24.1%，為近9個季度以來最低水平，保持健康有效的經營狀態。

隨着手機價格向高價位移動，消費者對手機的外觀差異和使用體驗要求更高，線下門店能為消費者提供最直觀的試用和體驗，成為促成消費者落單的重要環節。隨着線下門店和高端戰略的協同效應逐漸增強，智能手機產品線下渠道GMV按年、按季雙雙錄得增長。截至2023年5月17日，線下渠道已累計為Xiaomi 13系列及Xiaomi 13 Ultra貢獻超55%的銷量，新零售的高質量營運也成為支撐業績健康發展的關鍵。

線下渠道的擴展和「手機xAIoT」戰略的推進下，線下門店為消費者提供了更加場景化的體驗，為重體驗、重服務的智能家居品類提供了更有力的競爭因素。本季度，小米IoT與生活消費產品業務收入達168億元，毛利率創歷史新高達15.7%。

在今年兩會的《政府工作報告》提出恢復和擴大消費擺在優先，要求擴大國內需求，推動生活服務消費恢復。隨着小米本季度盈利回升，以及毛利率創下歷史新高。在「規模與利潤並重」的策略引領下，小米有望保持市場競爭力和盈利能力，在線下經濟的復甦和促消費政策的助推下，吸引更多的消費者，為投資者帶來長期穩健的投資回報。

股價方面，近期大市持續調整，但小米股價短線保力加通道底部10.5港元見支持，在該水平可吸納，而走勢上14天RSI由近期超賣區域33.6逐步開始反彈至38水平，視為轉強信號，短線可先看12.5港元水平，在憧憬科技股下半年逐步走強下，得分注買入，作為長線投資，後市定能有可觀回報。中長線目標先放於14港元水平，防守位置可放於去年11月底裂口位9.38港元水平。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)