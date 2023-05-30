【高盛推介】騰訊連跌5日下試310元 資金積極吸納
2023年05月30日 11:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周二(23日)起，由340港元水平開始受壓連跌，周二(30日)低開後曾短暫反彈，但及後遇阻力，現報311.2元，跌約0.5%，目前為連續第5日下跌，見5個月低。有券商指騰訊首季經營溢利超出預期，並料今年純利增長將超越收入增長，維持對其「買入」評級。據騰訊報表披露，騰訊周一(29日)於聯交所回購111萬股，涉資約3.52億元。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約8,530萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約450萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意貼價高敏感度騰訊購(16966)。高槓桿選擇可留意屬行使價390元以下、8月份到期產品中最之一的騰訊購(16666)。中年期選擇可留意騰訊購(16313)，時間值損耗較低。牛證方面可留意遠牛選擇(62938)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿10倍，貼價、高敏感度。
騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.7倍，行使價390元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。
騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿7.8倍，中年期，時間值損耗較低。
騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿之一的騰訊沽(14710)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(64197)，遠熊選擇可留意騰訊熊(62108)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿7.8倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿之一。
騰訊熊64197，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近熊。
騰訊熊62108，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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