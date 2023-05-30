離岸人幣跌穿7.1關半年最弱　管濤籲理性看待波動

人民幣再呈弱勢！離岸人民幣(CNH)兌每美元跌破7.1關，為去年11月以來首次，最新報7.1006，下跌312點子；在岸價現報7.0914，下跌逾200點子。每百港元最新兌約90.5元人民幣。

據中國外匯交易中心公布，人民幣中間價報7.0818，較上日下調243點子，為2022年12月1日以來最低。

外管局前國際收支司司長管濤表示，有序推進人民幣國際化。應着力推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為人民幣國際化奠定堅實基礎。堅持擴大高水平對外開放，以服務構建新發展格局、促進貿易和投資便利化為導向，進一步完善人民幣跨境使用的政策支持體系和人民幣國際化基礎設施，更好服務實體經濟；推動更高水平金融市場雙向開放，完善本外幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

官媒援引管濤的文章指，展望未來，人民幣國際化還有較大空間。他指，國際貨幣體系演變往往存在網絡效應和路徑依賴，一種貨幣使用的人愈多，交易成本就愈低、流動性就愈好，使用者也愈難改變使用習慣、改用其他貨幣，這意味着包括人民幣在內的新興國際化貨幣存在後發劣勢。當前，人民幣的確已經成為全球儲備貨幣之一，但從國際可比口徑來看，人民幣國際支付的全球份額與美元、歐元相比仍有較大差距。

最後，他表示，應開展持續的市場宣傳教育，普及國際金融常識，客觀、理性看待跨境資本流動和人民幣匯率波動，為擴大金融開放、推進人民幣國際化營造良好環境。