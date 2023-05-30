屯門NOVO LAND第2A期首批186伙　入場費334.7萬元

新地副董事總經理雷霆表示，項目享有西鐵雙站優勢，部分早前購入單位的買家收樓後對項目質素讚賞，可謂萬眾歡騰，故形容首張價單屬「北都繼續歡騰價 」。雖然近日股市波動，但股市短期有上有落，而買樓屬長線投資，早買早享受。

新地代理總經理陳漢麟指，首批單位包括19伙開放式戶、7伙一房戶、99伙兩房戶及61伙三房戶，實用面積245至705方呎。

售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎334.73萬至946.81萬元，折實呎價由12,701至14,667元。按定價計，該批單位市值約14.4億元。價單亦提供 「置稱心按揭利息保障」及「Super漸進式供款計劃．第一按揭貸款」。

首批入場戶為Arreso第5座3樓F室，實用面積245方呎，折實呎價約13,662元。一房入場單位為Arreso第3座3樓H室，實用面積301方呎，折實價417.52萬元，折實呎價約13,871元。

兩房入場單位為Arreso第3座3樓J室，實用面積417方呎，折實價561.34萬元，折實呎價約13,461元。至於，三房售價最低單位為Arreso第3座3樓A2室，實用面積590方呎，折實價793.56萬元，折實呎價約13,450元。

項目今日下午會隨即開放示範單位予公眾參觀，周五開始收票，部署下月初展開首輪銷售。

資料顯示，分6期發展的NOVO LAND正推售至第4期。對上一期為項目第2B期，於今年2月以折實平均呎價13,288元推出首批148伙。至於，第1B期於去年8月的首批折實平均呎價為13,998元。第1A期在去年7月的首批折實平均呎價為13,188元。