【高盛推介】比亞迪逆市反彈 輪證兩邊部署
2023年05月30日 14:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周二(23日)起，從250港元水平起連跌4日，累計跌近9%，當中曾低見225元的一個月低位，周二(30日)逆市反彈。早上開市隨即重上230元水平，高開約1.4%後早段曾升幅擴大，最高見239元。現報232.4元，升約1.1%。有報道比亞迪得到印尼最大的士營運商PT Blue Bird訂單，該營運商表示比亞迪因電動車價格較便宜，更適合當地市場等因素，選擇與比亞迪合作。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周三及上周四共錄得約650萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周四錄得約240萬元資金流入後，周一亦獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度比迪購(15150)。高槓桿選擇可留意低面值比迪購(29313)。中年期選擇可留意比迪購(16945)。牛證方面可留意比迪牛(61142)，與現價有約20元收回距離。
比迪購15150，行使價238.2元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高敏感度。
比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低面值。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.8倍，中年期。
比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，中年期、輕微價外。
比迪熊52560，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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