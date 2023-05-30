【高盛推介】比亞迪逆市反彈　輪證兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周二(23日)起，從250港元水平起連跌4日，累計跌近9%，當中曾低見225元的一個月低位，周二(30日)逆市反彈。早上開市隨即重上230元水平，高開約1.4%後早段曾升幅擴大，最高見239元。現報232.4元，升約1.1%。有報道比亞迪得到印尼最大的士營運商PT Blue Bird訂單，該營運商表示比亞迪因電動車價格較便宜，更適合當地市場等因素，選擇與比亞迪合作。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周三及上周四共錄得約650萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周四錄得約240萬元資金流入後，周一亦獲資金轉向沽出。

比迪購15150，行使價238.2元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高敏感度。

比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低面值。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.8倍，中年期。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，中年期、輕微價外。

比迪熊52560，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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