摩通戴蒙無視緊張局勢　疫後高調重返中國辦峰會

外媒報道，摩根大通周三(31日)將舉行中國峰會，屆時摩通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)將面對4年前他到訪時截然不同的商業環境。

今年這次會議是在中美關係處於幾十年來最惡劣的情形下舉行。中國經濟低迷和內地加大對外國企業的打壓力度，迫使全球銀行重新審視其在中國拓展的野心，調整利潤目標並進行裁員。

這將是中國退出清零政策後，全球銀行在中國舉辦的首場大型活動，超過2,600名銀行家和客戶將齊集於上海金融中心的靜安香格里拉大酒店，為期兩天。活動議程上都是來自中美的商界重量級人物，包括輝瑞和星巴克的行政總裁。

儘管局勢緊張，華爾街大行仍將努力擺出一副好姿態，亞太區行政總裁Filippo Gori表示，該公司將強調其對中國的標準路線，儘管遇到逆風，仍對該國作出長期承諾。

諮詢公司Z-Ben Advisors Ltd的董事總經理Peter Alexander表示，現在除了戴蒙之外，每個人都採取非常低調的態度。Alexander指，戴蒙是一個幾乎甚麼都見過的人，他將對自己信念充滿信心，無論是對還是錯，不會屈服於頭條新聞的報道，甚至不會屈服於一些最大股東的電話。

同時，競爭對手摩根士丹利將於周二至周四在香港舉辦一場以中國為重點的活動，來自260家中國公司的約500名高管和1,500多名全球投資者將參加。