ING為按證發行首宗基建貸款抵押證券

ING周二(30日)宣布為香港按揭證券有限公司(HKMC)發行其首宗基建貸款抵押證券(ILBS)- Bauhinia ILBS 1有限公司(Bauhinia ILBS 1)。ING為本次4.048億美元發行的聯席全球協調人及可持續金融顧問。HKMC共發行5類債券，其中可持續部分由ING擔任唯一可持續金融顧問。

Bauhinia ILBS 1由35項來自不同行業及地區的基建及項目融資貸款組成。HKMC通過今次發行達成香港2022至23年度財政預算案中提及長遠發展基建證券化平台的重要里程碑。Bauhinia ILBS 1與HKMC各業務範疇和功能相互配合，包括發展香港債務資本市場及鞏固香港基建融資樞紐地位。

Bauhinia ILBS 1另一特點為使用發行前影響報告以量化相關項目的環境和社會效益。ING將報告的時間表提前，協助潛在投資者了解自身投資於傳統風險和回報以外的環境和社會影響。通過發行前影響報告以量化相關影響將成為區內可持續發展債券發行的最佳實踐和標準。

ING商業銀行亞太區行政總裁Anju Abrol表示，公司樂意以市場領先的基建證券化專業技術和經驗協助HKMC完成其首宗基建融資證券化產品發行。本次發行為疫情以來香港首個公開發行證券化產品，將有助鞏固本港證券化市場，並使HKMC成為全球少數的基建證券化產品發行人之一。

ING銀行亞太區可持續金融總監周康偉表示，Bauhinia ILBS 1中可觀的可持續資產使公司能夠度身訂造相關的可持續部分，以滿足債券投資者對綠色投資日益增長的需求。與此同時，殷切的需求為發行者帶來10個基點的價格優惠或「綠色溢價」。公司相信，此宗交易和綠色溢價將成為未來亞太地區可持續債券發行的標準。