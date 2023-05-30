景順：美國債務上限達協議　料助通脹重返目標

美國債務上限談判達成初步協議，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，若債務上限協議獲通過可能於短期內提振市場情緒，因政府將於未來幾年削減開支，及財政部吸收市場流動性，協議或對增長造成部分壓力，惟好消息是，此等增長壓力有助於聯儲局為經濟降溫，從而將通脹降至2%的目標水平。

展望未來數月，他指，市場將更加關注債務上限協議對市場流動性及增長的影響。債務上限協議通過後，美國財政部將可於未來7個月發行逾6,000億美元的國庫券。隨着流動性從市場中流失，這將產生顯著的吸力。債券孳息率或將因資金從經濟外流而上行。近期的地區性銀行業事件加上財政部預期發行的國債可能導致流動性收緊。

事實上，亞洲市場對美國債務上限協議的反應不一，日經225指數創1990年以來新高，恒生指數則跌至年內新低。趙氏指出，如果債務協議如預期獲順利通過，這將解除美國甚至全球市場面臨的一大不明朗因素，進而短暫提振市場情緒，而美國政府避免債務違約讓投資者如釋重負。已達成的原則性協議顯示，當中的開支上限及削減幅度並不及2011年債務協議。初步估計顯示，已同意的開支削減對增長的影響較預期為小。