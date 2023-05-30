基金再沽深水埗地舖　前後出售毗鄰相連舖共套現7683萬

通關後舖市氣氛趨熱鬧，本港舖位基金剛以約1,460萬港元沽出深水埗大埔道一個地舖，連同之前沽出的毗鄰6個相連舖位，7項地舖合共套現約7,683萬元，持有該批商舖近兩年，帳面獲利近2,700萬元，物業大幅升值約54%。

盛滙商舖創辦人李根興表示，該公司於2021年6月以5,000萬元購入上述大埔道76至84號華僑大廈地下1至4號舖，合共面積約4,000方呎，屬一列相連舖位，其後入則改為7連舖，並進行配套增值工程，如增加電力、分配來去水、設置洗手間等，引入新租客後，陸續獲本地投資者承接，而最後一間舖剛於昨日沽出，近兩年間共套現7,683萬元，以該批舖位5個租客，月租金共約21.1萬元計算，租金回報率約3.3厘。各舖成交價介乎約928萬至2,380萬元，當中6個於今年2至5月先後售出。

李又指，美息見頂，加上本港經濟活動全面復常，遊客重返香港，推動舖位市場，而近期多了內地客及本地商戶兩類生力軍入市買舖。預期今年民生區舖位售價可上升約5至10%，核心區商舖售價漲約15至20%。而租金也會上升，民生區舖升約5至10%，核心區舖租值則回升約20至30%。他透露，基金今年目標再買入價值約8億至10億元的街舖，料涉及40至50間舖，以投入金額計，民生區將佔約四成，其餘六成則為核心區。