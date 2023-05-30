道指期貨升64點　油價跌逾1%

美匯指數報104.38；港匯見7.8312；離岸人民幣(CNH)報7.0987；美元兌日圓報140.32；歐元處1.0700；英鎊報1.2360。金價報1,944美元。油價跌1.4%，布油報75.99美元，紐油處71.74美元。比特幣升0.4%至27,791美元。道指期貨升64點。

●焦點數據

17:00 歐元區5月服務業信心指數

17:00 歐元區5月經濟信心指數

17:00 歐元區5月工業信心指數

21:00 美國3月FHFA房價指數

21:00 美國3月標普/Case-Shiller20大城市房價指數

22:00 美國5月經濟諮詢委員會消費者信心指數

22:30 美國5月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數

●恒生指數午後跌幅收窄，其後拗腰向上，全日最終收報18,595點，升44點或0.24%，終止四連跌。

-傳滙豐擬將硅谷銀行英國分行更名為「滙豐創新銀行」。

-國泰傳計劃訂購6架波音777-8F貨機，價值156億。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,224點，升2點或0.09%，成交額3,766億元人民幣。

-離岸人幣跌穿7.1關半年最弱，管濤籲理性看待波動。

-傳萬達擬售上海酒店項目，復星或接貨，正協商價格。

香港經濟：

●金管局以貼現窗向銀行業注入37.7億，近兩年半最多。

●港府據報聘請銀行安排第3次發行綠色債券。

外地經濟：

●景順：美國債務上限達協議，料助通脹重返目標。

●滙豐：聯儲下月最後一次加息0.25厘，重申睇淡美元。

●戰火嚇怕外資，過去1年自俄撤資逾2800億元。

●羅傑斯再警告「一生中最糟熊市」將至，建議投資者...

●植田和男：日央行將耐心地維持超寬鬆貨幣政策。

企業消息：

●出遊注意！AlipayHK進軍泰國，首批接入泰航等大商戶。

●摩通戴蒙無視緊張局勢，疫後高調重返中國辦峰會。

●英偉達正於以色列建AI超級電腦，年底啟用。

●小米擬增印度生產線，重奪失落市場份額。