【產經直播】港股期結日牛皮　「六絕月」淡友勝算高？

隔晚美股假期休市，而港股於期結日(30日)則反覆牛皮，高開23點後，一度升115點，高見18,666點後，但因人民幣弱勢而掉頭向下，最多跌181點，再創今年新低，不過最終收市升44點，報18,595點，成交額只有945億元。港股即將邁入「六絕月」要繼續睇淡？淡友仍佔上風？

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