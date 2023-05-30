【產經直播】港股期結日牛皮 「六絕月」淡友勝算高？
2023年05月30日 16:37
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隔晚美股假期休市，而港股於期結日(30日)則反覆牛皮，高開23點後，一度升115點，高見18,666點後，但因人民幣弱勢而掉頭向下，最多跌181點，再創今年新低，不過最終收市升44點，報18,595點，成交額只有945億元。港股即將邁入「六絕月」要繼續睇淡？淡友仍佔上風？
車股做好，當中龍頭比亞迪(01211)獲印尼最大的士營運商大量採購，並佔該企新增車隊8成數量，比亞迪升2%。車股現格局如何？比亞迪股價上望空間幾大？
相反，離岸人民幣跌穿7.1算，內房股個別發展，藍籌碧桂園(02007)升1%，龍湖(00960)則跌偏軟，評級機構惠譽認為，4月的二手內房市場復甦勢頭減弱，導致購房者信心薄弱，再加上在人民幣疲弱下，內房短期內或難以重整旗鼓，相關股份咪衝動博反彈？
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