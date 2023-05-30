渣打協助香港按證公司發行首批基建貸款抵押證券

渣打銀行作為唯一交易結構顧問銀行、聯席全球協調人、簿記行及牽頭承銷商，成功協助香港按揭證券有限公司（「按揭證券公司」）通過特設公司Bauhinia ILBS 1 Limited，在基建融資證券化先導計劃下發行首批總值達4.048億美元的基建貸款抵押證券，令機構投資者可參與遍及環球12個國家、涉及9個行業、共25個項目的35宗項目和基建貸款的貸款組合。

這次交易亦包括1億美元的可持續融資票據，所募集資金將全部用於認購符合按揭證券公司《社會、綠色及可持續融資框架》的合資格綠色和社會資產。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，渣打一直積極參與並大力推動香港的債務市場發展，很高興能支持按揭證券公司首次發行基建貸款抵押證券，以填補基建融資市場的缺口，同時促進香港成為區內的基建融資中心。這次是自2008年環球金融危機以來首批在香港交易所上市的資產抵押證券，顯示香港政府重啟證券化市場的決心。

是次發行備受國際及地區投資者歡迎，當中包括銀行、保險公司和資產管理公司，其中一半更是首次投資予基建貸款抵押證券此資產類別，為日後基建貸款抵押證券的成功發行擴闊了投資者基礎，為香港發展資產證券化市場奠定穩健的基石，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。