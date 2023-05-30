比亞迪搶贏特斯拉 1理由拿下印度計程車商大訂單

2023/05/30 18:45

比亞迪電動車市佔率逐漸擴大，拿下印度最大計程車商8成訂單。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕比亞迪是全球第2大電動車製造商，在印尼市佔率逐漸增大，最近還搶贏特斯拉，獲得印尼最大的計程車營運業者Blue Bird採購訂單，Blue Bird總裁Sigit Priawan Djokosoetono稱未來將會有80%的汽車來自比亞迪，並重新評估特斯拉的訂單。

外媒報導，印度最大計程車商PTBlue Bird總裁Sigit Priawan Djokosoetono向比亞迪下訂大單，預計公司之後有8成的汽車會採用比亞迪的車，以E6和T3的車款為主，認為該公司電動車成本較低，更適合印尼市場，表示「如果價格太貴，我們轉嫁給消費者是不合理的，我們必須考量這點」。

此外，Djokosoetono除了大讚比亞迪汽車成本較低、較符合需求外，同時針對特斯拉提出檢討，認為成本問題相對重要，因此會重新評估特斯拉的訂單占比，表示從比亞迪進口車輛的成本效益中，才能夠支撐Blue Bird在印尼的營運。