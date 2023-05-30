【拍賣尋寶】旺角舊樓呎售僅9667元　新都城低估價14%沽

樓市交投相當緩慢，部分買家到拍賣場尋寶，格價較相宜的銀主及法院令單位成為搶手貨。環亞物業拍賣周二(30日)舉行的拍賣會共售出4項物業，其中旺角單幢式舊樓長旺大廈低層U室，為連平台迷你特色銀主盤，實用面積約210方呎，平台面積約100方呎，物業設有電梯，僅以158萬港元推拍，吸引4組買家出價競投，並搶高45萬元或約28.5%，以203萬元售出，呎價約9,667元。

該行董事總經理區蘊聰表示，上述單位開價具吸引力，吸引多組買家競逐，但由於單位內籠較為殘舊，新買家需動用一筆費用重新裝單位，最終售價亦較市價約240萬元為低。

同場亦拍出另一個銀主單位，大嶼山近貝澳的鹹田舊村單號全幢村屋，實用面積約1,956方呎，裝修企理新淨，開價為940萬元，終以1,040萬元成交，較開價高出100萬元，呎價約5,317元。

藍籌屋苑將軍澳新都城則拍賣售出一個法院令單位，屋苑2期3座低層E室，實用面積約538方呎，拍賣開價620萬元，拍賣前收到不少查詢，惟最後只有兩組買家競投，搶高至688萬元售出，呎價約12,788元，較估價約800萬元有約14%折讓。

餘下一宗成交為業主盤，馬頭角AVA 55第1樓雙號舖位，建築面積約427方呎，以348萬元推出拍賣，終以383萬元售出，高開價35萬元，呎價約8,970元。